Прогнозы букмекеров на международный песенный конкурс Евровидение 2022 обновились. Теперь первое место в рейтинге занимает украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania — 27%.

На втором месте идет Италия — 18%, третье место занимает Швеция — 6%. Далее идут Греция, Польша и Швейцария — 4%.

На седьмом, восьмом, девятом местах Норвегия, Австралия, Бельгия — 3%. Десятку лидеров замыкает Великобритания — 2%.

Всего в Евровидении 2022 принимает участие 40 стран. Последнее место в рейтинге занимает Словения — меньше 1%.

Стоит отметить, что Италия на протяжении долгого времени держалась в лидерах.

В Украине седьмой день идет война. 24 февраля Россия напала на нашу страну.

Трек Kalush Orchestra Stefania стал неким гимном. Под эту песню пользователи сети создают патриотические видео, прославляя силу ВСУ и всего украинского народа.

Стоит отметить, что против страны-агрессора сейчас выступает весь цивилизованный мир. Так, Россию отстранили от участия в Евровидении 2022. Международный песенный конкурс пройдет в Турине (Италия).