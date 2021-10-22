22 жовтня світ вразила новина про те, що відомий голлівудський актор Алек Болдвін застрелив оператора Галину Гатчинс на зйомках фільму Іржа. Для українців ця новина стала особливо трагічною, адже загибла була нашою співвітчизницею, і останні 10 років розвивала свою кар’єру в Голлівуді.

Однак не поспішайте звинувачувати актора у цьому, бо він відігравав звичайну сцену зі зброєю, зарядженою холостими патронами. За словами продюсера картини, сталася осічка, внаслідок якої оператор Галина Гатчинс загинула, а режисера фільму Джоела Соузу госпіталізували у критичному стані.

На жаль, коли знімають фільми, досить часто стаються подібні події. Травми через трюки для акторів і дублерів давно стали буденністю. Однак від деяких історій кров холоне. Зазвичай причиною трагедій стають несправний реквізит, проблеми з технікою (авто, літаками, вертольотами) під час небезпечних трюків, людський фактор тощо.

Факти ICTV пригадали три найжахливіші історії про смерті на знімальних майданчиках.

Смерть сина Брюса Лі

Легендарний Брюс Лі помер за досить загадкових обставин – через таблетки від головного болю. А ось його син Брендон Лі загинув на знімальному майданчику фільму Ворон.

Брендона поранив із пістолета Магнум один із партнерів по картині. За іронією долі, вистрілив актор, який грав лиходія у фільмі. Примітно, що тоді зброя також була заряджена холостими патронами. Однак під час пострілу в бік актора з дула пістолета вилетіла заглушка, яка пробила йому живіт та застрягла у хребті. Пораненого актора госпіталізували, але він помер у лікарні за 12 годин від втрати крові.

Світ повниться чутками. Глядачі почали говорити, що в остаточний варіант картини увійшли сцени, які були зняті під час трагічного моменту на майданчику. Однак творці фільму запевняють, що це не так, а плівка із записом була знищена. Цей епізод перезняли за участю дублера.

Найкращий стрілець з Томом Крузом

Ця стрічка для багатьох вже стала культовою і протоптала міцну доріжку до слави тоді ще молодому Тому Крузу. Однак мало хто знає, за яких трагічних обставин знімався цей фільм. Для тих, хто не дивився, пояснюємо: сюжет будується на історії суперництва льотчиків. Картина буквально напхана сценами повітряних боїв та аеротрюків.

Знімати фігури вищого пілотажу запросили пілота Арта Шолля. В один із днів Шолль повинен був виконати на своєму літаку плоский штопор і зняти вид із кабіни, але його машина раптом втратила керування. Льотчик лише встиг попередити диспетчера про проблеми. Потім літак впав у Тихий океан. На жаль, ані тіла льотчика, ані літака так і не знайшли. Тож до сьогодні залишається загадкою, що саме сталося на борту.

Загибель трьох акторів на зйомках картини Сутінкова зона

На зніманнях фільму Сутінкова зона жертвами нещасного випадку стали 7-річний Мік Дін Лі та 6-річний Рене Чен. Також тоді загинув актор Вік Морроу.

Вийшло так, що актори опинилися на шляху вертольота, над яким втратили керування під час небезпечного трюку.

Одного з дітей буквально обезголовило лопатями, а другу дитину придавило.

Сумно, що тільки після такої кривавої трагедії був створений звід правил щодо перебування дітей на знімальному майданчику.

Після трагедії режисер Джон Лендіс та інші відповідачі, зокрема продюсер Стівен Спілберг та пілот Дорсі Вінг, постали перед судом. Однак через деякий час звинувачення зняли. Відомо, що окремо в суд подавали сім’ї загиблих, але справи були врегульовані у позасудовому порядку.