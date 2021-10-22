22 октября мир потрясла новость о том, что известный голливудский актер Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс на съемках фильма Ржавчина. Для украинцев эта новость стала особенно трагической, так как погибшая была нашей соотечественницей, и последние 10 лет развивала свою карьеру в Голливуде.

Однако не спешите винить актера в этом, ведь он отыгрывал обычную сцену с оружием, которое было заражено холостыми патронами. По словам продюсера картины, произошла осечка, в результате которой оператор Галина Хатчинс погибла, а режиссера фильма Джоэла Соузу госпитализировали в критическом состоянии.

К сожалению, на съемках фильмов достаточно часто происходят подобные события. Травмы из-за трюков для актеров и дублеров давно стали обыденностью. Однако от некоторых историй буквально кровь стынет. Как правило, причиной трагедий становятся неисправный реквизит, проблемы с техникой (авто, самолетами, вертолетами) во время опасных трюков, человеческий фактор и другие.

Факты ICTV вспомнили три самые жуткие истории о смертях на съемочных площадках.

Смерть сына Брюса Ли

Легендарный Брюс Ли умер при достаточно загадочных обстоятельствах — из-за таблеток от головной боли. А вот его сын Брэндон Ли погиб на съемочной площадке фильма Ворон.

Брэндона ранил из пистолета Магнум один из партнеров по картине. По иронии судьбы, выстреливший актер играл злодея в фильме. Примечательно, что тогда оружие было тоже заряжено холостыми патронами. Однако при выстреле в сторону актера из дула вылетела заглушка, которая пробила ему живот и застряла в позвоночнике. Раненого актера госпитализировали, но он скончался в больнице спустя 12 часов от кровопотери.

Мир полнится слухами. Зрители начали говорить, что в финальный вариант картины вошли сцены, которые были сняты во время трагического момента на площадке. Однако творцы фильма уверяют, что это не так, а пленка с записью была уничтожена. Этот эпизод пересняли с участием дублера.

Лучший стрелок с Томом Крузом

Эта лента для многих уже стала культовой и протоптала верную дорожку к славе тогда еще молодому Тому Крузу. Однако мало кто знает, при каких трагических обстоятельствах снимался этот фильм. Для тех, кто не смотрел, объясняем: сюжет строится на истории соперничества летчиков. Картина буквально напичканная сценами воздушных боев и аэротрюков.

Снимать фигуры высшего пилотажа пригласили пилота Арта Шолля. В один из дней Шолль должен был выполнить на своем самолете плоский штопор и заснять вид из кабины, но его машина вдруг потеряла управление. Летчик лишь успел предупредить диспетчера о проблемах. Затем самолет рухнул в Тихий океан. Увы, ни тело летчика, ни самолет так и не нашли. Поэтому по сей день остается загадкой, что именно произошло на борту.

Гибель троих актеров на съемках картины Сумеречная зона

На съемках фильма Сумеречная зона жертвами несчастного случая стали 7-летний Мик Дин Ли и 6-летний Рене Чен. Также тогда погиб актер Вик Морроу.

Случилось так, что актеры оказались на пути вертолета, над которым потеряли управление во время опасного трюка. Одноного из детей буквально обезглавило лопастями, а второго ребенка придавило.

К сожалею, только после такой кровавой трагедии был создан свод правил относительно пребывания детей на съемочной площадке.

После трагедии режиссер Джон Лэндис и другие ответчики, в том числе продюсер Стивен Спилберг и пилот Дорси Уинго, предстали перед судом. Однако спустя время обвинения сняли. Известно, что отдельно в суд подавали семьи погибших, но дела были урегулированы во внесудебном порядке.