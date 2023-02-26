Артист і лідер гурту Воплі Відоплясова Олег Скрипка розкритикував низку українських зірок за байрактарщину. Так, багатьох музикантів він назвав бізнесменами шоубізнесу за їхню творчість українською.

Під час інтерв’ю Твоє Місто йшлося про можливість запису старих хітів із Потапом і Дорофєєвою, адже вони тепер випускають пісні українською. Утім, Олег заявив, що творчість цих двох зірок зараз – це патріотичний цинізм.

– Це патріотичний цинізм. Є люди сцени, а є бізнесмени сцени. Вони з’являються на концертах завдяки деяким механізмам, і класно побудували кар’єру. Деякі з них навіть більш-менш нормально співають, – заявив Скрипка.

Артист також заявив, що шоубіз в Україні переживає кризу. Деякі моменти, які відбуваються зараз – це байрактарщина. Усе через погану якість контенту українською мовою. Змінити мову в текстах – це не означає позбутися російського впливу.

Зараз дивляться

– Раніше вже був російськомовний контент і дурниці українською. Тоді була така мета – щоб був низькоякісний продукт. Потрібно, щоб у музиці крім слів про свободу був ще й сенс, – заявив Олег.

У вересні Скрипка розкритикував зірок, які пересиджують війну за кордоном. Він заявив, що багато хто робить контент тільки заради грошей – випускають кілька україномовних пісень і їздять Європою, збираючи донати.