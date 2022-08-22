Співак Олег Скрипка згадав, як ударив з ноги у щелепу путініста Олександра Дугіна, доньку якого днями підірвали в автомобілі.

Артист зазначив, що ще до початку військової агресії з боку Росії, наприкінці 1990-х, були конфлікти в кулуарах московських нічних клубів.

– Уже тоді вони скінчилися нашою перемогою. Слава Україні, – наголосив Скрипка.

До посту він прикріпив вирізку з газети, де розповідається суть конфлікту. Тоді фронтмен гурту Воплі Відоплясова з колективом виступав у московському клубі. Під час того, поки вони перебували у гримерці, ідеолог “русского міра” штовхав на сцені промову, в якій називав українців зрадниками.

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– У тісній гримерці Акваторії українські рок-зірки уважно слухали промову Дугіна, який трактував українців як зрадників Великої Євразії. У повітрі запахло національним розбратом. Олег Скрипка, кутаючись у легке пальце попрямував до виходу, і зіткнувся з геополітиком, – йдеться у газеті.

При зіткненні Скрипки з Дугіним, путініст не стримав свого запалу і вилив на нього нецензурну лайку. Артист не довго думаючи вдарив Олександра в щелепу з ноги.

– Дугін, зустрівши українця, вилив на нього нецензурну лайку. Той, у відповідь не сказавши жодного слова, злетів у повітря і завдав блискучого удару ногою в щелепу Дугіна, – додали у статті.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня під Москвою було підірвано джип із Дар’єю Дугіною – донькою Олександра Дугіна. Після цього путініст потрапив до лікарні.