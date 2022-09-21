Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Тероборона Барселони: Олег Скрипка висловився про зірок, які пересиджують війну за кордоном

21 Вересня 2022, 15:38
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Тероборона Барселони: Олег Скрипка висловився про зірок, які пересиджують війну за кордоном

Олег Скрипка розповів, що думає про зірок, які пересиджують війну за кордоном, виїхали ще до війни або тільки зараз повернулися до України. В інтерв’ю Аліні Доротюк артист жартома називає їх теробороною Барселони.

– Кожна людина перебуває перед дзеркалом своєї совісті. Для мене є люди, які роблять все заради грошей, і інакше не можуть. Вони написали кілька пісень українською мовою, пускають сльозу та їздять збирати донати, які незрозуміло куди далі йдуть, – вважає Скрипка.

Музикант додав, що українцям слід уважно стежити за тим, що і кого вони слухають.

– Деяких артистів ми називаємо теробороною Барселони. Коли вони публікують фотки жовто-сині в Instagram з Мальдів, пускають крокодилячу сльозу, і як тільки почалася війна, поїхали з гастролями по всьому світу. У перші дні війни насправді було дуже мало артистів, які могли б підтримати наших захисників. А бити себе в груди у Мадриді – прикольно. Але я на себе теж можу так говорити, адже також у Європі, – заявив Олег.

Раніше Олег Скрипка розповів про скасування концерту в Німеччині. За його словами, у всьому винні довгі руки Кремля, через які скасування заходів проводять під темою українських фашистів.

Зараз дивляться
Читайте також:
Олег СкрипкаЧерез образу українців: Олег Скрипка згадав, як дав Дугіну в щелепу

Теги
Олег Скрипка
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь