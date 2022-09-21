Олег Скрипка розповів, що думає про зірок, які пересиджують війну за кордоном, виїхали ще до війни або тільки зараз повернулися до України. В інтерв’ю Аліні Доротюк артист жартома називає їх теробороною Барселони.

– Кожна людина перебуває перед дзеркалом своєї совісті. Для мене є люди, які роблять все заради грошей, і інакше не можуть. Вони написали кілька пісень українською мовою, пускають сльозу та їздять збирати донати, які незрозуміло куди далі йдуть, – вважає Скрипка.

Музикант додав, що українцям слід уважно стежити за тим, що і кого вони слухають.

– Деяких артистів ми називаємо теробороною Барселони. Коли вони публікують фотки жовто-сині в Instagram з Мальдів, пускають крокодилячу сльозу, і як тільки почалася війна, поїхали з гастролями по всьому світу. У перші дні війни насправді було дуже мало артистів, які могли б підтримати наших захисників. А бити себе в груди у Мадриді – прикольно. Але я на себе теж можу так говорити, адже також у Європі, – заявив Олег.

Раніше Олег Скрипка розповів про скасування концерту в Німеччині. За його словами, у всьому винні довгі руки Кремля, через які скасування заходів проводять під темою українських фашистів.