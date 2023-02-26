Артист и лидер группы Вопли Видоплясова Олег Скрипка раскритиковал ряд украинских звезд за байрактарщину. Так, многих музыкантов он назвал бизнесменами шоубизнеса за их творчество на украинском.

Во время интервью Твоє Місто речь зашла о возможности записи старых хитов с Потапом и Дорофеевой, так как они теперь выпускают песни на украинском. Впрочем, Олег заявил, что творчество этих двух звезд сейчас — это патриотический цинизм.

— Это патриотический цинизм. Есть люди сцены, а есть бизнесмены сцены. Они появляются на концертах благодаря некоторым механизмам, и классно построили карьеру. Некоторые из них даже более-менее нормально поют, — заявил Скрипка.

Артист также заявил, что шоубиз в Украине переживает кризис. Некоторые моменты, которые происходят сейчас — это байрактарщина. Все из-за плохого качества контента на украинском языке. Изменить язык в текстах — это не значит избавиться от российского влияния.

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— Раньше уже был русскоязычный контент и глупости на украинском. Тогда была такая цель — чтобы был низкокачественный продукт. Нужно, чтобы в музыке кроме слов о свободе был еще и смысл, — заявил Олег.

В сентябре Скрипка раскритиковал звезд, которые пересиживают войну за рубежом. Он заявил, что многие делают контент только ради денег — выпускают несколько украиноязычных песен и ездят по Европе, собирая донаты.