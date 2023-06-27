Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріус Христина Горняк розповіла, що на неї чекає операція з видалення лівої нирки.

Каже, лікар із Австрії, де зараз Христина, підтвердив діагноз – гідронефроз, нирка не працює і врятувати її неможливо.

– Він сказав, що моя права нирка працює на всі 100% і виконує все те, що потрібно мені для щасливого і здорового життя! Що я можу їсти, як їла, можу пити, як пила, я можу все! Тож, я маю подякувати за це Богові і йти далі усміхаючись, як я це роблю! Так, попереду на мене чекає операція з видалення нирки, але що робити, треба, так треба, – наголосила Христина.

Сподівається, що якщо своїм прикладом, як не опустити руки в такі непрості моменти життя, зможе когось мотивувати.

Про те, що Христина Горняк зіткнулася із серйозними проблемами зі здоров’ям, стало відомо на початку червня. Спершу вона звернулася до українських лікарів, які сказали про те, що багато років вона живе вже на одній нирці.

Тоді ексдружина Остапчука сказала, що коли дізналася про проблеми зі здоров’ям – її розмазало і їй потрібен час, щоб прийняти ситуацію.

Фото: Христина Горняк