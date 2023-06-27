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Почку спасти невозможно: бывшая Остапчука готовится к операции

27 июня 2023, 14:51
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Кристина Горняк

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк рассказала, что ее ждет операция по удалению левой почки.

Говорит, врач из Австрии, где сейчас Кристина, подтвердил диагноз — гидронефроз, почка не работает и спасти ее невозможно.

— Он сказал, что моя правая почка работает на все 100% и выполняет все то, что нужно мне для счастливой и здоровой жизни! Что я могу есть, как ела, могу пить, как пила, я могу все! Поэтому я должна поблагодарить за это Бога и идти дальше улыбаясь, как я это делаю! Да, впереди меня ждет операция по удалению почки, но что делать, надо, так надо, — подчеркнула Кристина.

Надеется, что своим примером, как не опустить руки в такие непростые моменты жизни, сможет кого-то мотивировать.

О том, что Кристина Горняк столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, стало известно в начале июня. Сперва она обратилась к украинским врачам, которые сказали о том, что много лет она живет уже на одной почке.

Тогда экс-супруга Остапчука сказала, что когда узнала о проблемах со здоровьем — ее размазало и ей нужно время, чтобы принять ситуацию.

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Фото: Кристина Горняк

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