Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк рассказала, что ее ждет операция по удалению левой почки.

Говорит, врач из Австрии, где сейчас Кристина, подтвердил диагноз — гидронефроз, почка не работает и спасти ее невозможно.

— Он сказал, что моя правая почка работает на все 100% и выполняет все то, что нужно мне для счастливой и здоровой жизни! Что я могу есть, как ела, могу пить, как пила, я могу все! Поэтому я должна поблагодарить за это Бога и идти дальше улыбаясь, как я это делаю! Да, впереди меня ждет операция по удалению почки, но что делать, надо, так надо, — подчеркнула Кристина.

Надеется, что своим примером, как не опустить руки в такие непростые моменты жизни, сможет кого-то мотивировать.

О том, что Кристина Горняк столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, стало известно в начале июня. Сперва она обратилась к украинским врачам, которые сказали о том, что много лет она живет уже на одной почке.

Тогда экс-супруга Остапчука сказала, что когда узнала о проблемах со здоровьем — ее размазало и ей нужно время, чтобы принять ситуацию.

Фото: Кристина Горняк