Ексдружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріус Христина Горняк зіткнулася із серйозними проблемами зі здоров’ям. Вона зізналася, що вже два тижні живе в тривожному емоційному стані.

Вердикти лікарів, за словами Христини, розділилися. Одна група каже їй видаляти хвору нирку. Друга ж стверджує, можна поборотися, проте шансів не багато. Попри це, всі погоджуються з тим, що Горняк уже багато років живе фактично на одній нирці.

– Хочу бути з вами чесною, і так, мені страшно за себе, але ще я б дуже хотіла комусь допомогти своєю історією, оскільки краще все це дізнаватися раніше, ніж я. Ось така історія трапилася в моєму житті. Сказати, що я в а**ї, не сказати нічого, – поділилася Христина.

Вона додала, що хоче жити так само повноцінно, як і раніше. Однак коли дізналася про проблеми зі здоров’ям – її розмазало. Горняк зазначила, що їй потрібен час, щоб прийняти ситуацію, що склалася.

Також вона наголосила, що обов’язково пройде це випробування.

Фото: Христина Горняк