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Мені страшно за себе: ексдружині Володимира Остапчука хочуть видалити нирку

5 Червня 2023, 13:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Кристина Горняк

Ексдружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріус Христина Горняк зіткнулася із серйозними проблемами зі здоров’ям. Вона зізналася, що вже два тижні живе в тривожному емоційному стані.

Вердикти лікарів, за словами Христини, розділилися. Одна група каже їй видаляти хвору нирку. Друга ж стверджує, можна поборотися, проте шансів не багато. Попри це, всі погоджуються з тим, що Горняк уже багато років живе фактично на одній нирці.

Кристина Горняк

– Хочу бути з вами чесною, і так, мені страшно за себе, але ще я б дуже хотіла комусь допомогти своєю історією, оскільки краще все це дізнаватися раніше, ніж я. Ось така історія трапилася в моєму житті. Сказати, що я в а**ї, не сказати нічого, – поділилася Христина.

Вона додала, що хоче жити так само повноцінно, як і раніше. Однак коли дізналася про проблеми зі здоров’ям – її розмазало. Горняк зазначила, що їй потрібен час, щоб прийняти ситуацію, що склалася.

Кристина Горняк

Також вона наголосила, що обов’язково пройде це випробування.

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Фото: Христина Горняк

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