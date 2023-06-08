Нотаріусиня Христина Горняк, яка також є ексдружиною ведучого Володимира Остапчука, детальніше розповіла про свої проблеми зі здоров’ям. Також вона згадала людей, які підтримують її, та натякнула на нові стосунки.

Три тижні тому Горняк поставили діагноз – гідронефроз четвертого ступеня, атрофія лоханок лівої нирки. Каже, після цих слів просто впала просто вниз емоційного стану. Плакала й думала, що помирає і життя добігає кінця.

Зізнається, практично нікому цього не показувала, а тому дякує усім, хто поруч – батькам, подругам і друзям. Згадала Горняк і загадкового чоловіка, зазначивши, що той завжди з нею. Очевидно, таємничий для публіки незнайомець – іноземець.

– Дякую людям, що поруч. Моїм батькам, подругам і друзям, а також йому, який постійно у Відні подає руку допомоги і відвідує разом зі мною всіх лікарів зі словами: Такі, як ти, живуть довго, ти будеш жити 100 років! Він українською не читає, тому можу похвалити його тут, – зізналася Христина.

Також вона розповіла, що сама хвороба ніяк не проявляється, а аналізи такі ж, як у здорової людини. Лікарі не одразу виявили в Горняк таку проблему, оскільки багато хто з них вважав, що в неї в нирці кіста та рекомендував спостерігати за нею.

Наразі вона знайшла фахівця, який сказав, що якщо нирка працює хоча б на 30%, то він її врятує.

– Якщо ні, то ні. Але додав, що я можу жити як здорова людина далі, що одна нирка обробляє набагато більше, ніж потрібно людині. І що я маю вигляд абсолютно здоровою. Він такий спокійний, що я вірю йому. Тож чекаю на своє обстеження, – поділилася Христина.

Кілька днів тому ескдружина Остапчука вперше розповіла, що їй хочуть видалити нирку. Тоді вердикти українських лікарів розділилися. Одні вважали, що зробити це необхідно, другі ж – можна поборотися, але шансів небагато.

Зараз Горняк за кордоном, де й проходитиме лікування.