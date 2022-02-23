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Новый этап в жизни: Alyona Alyona переехала от экс-бойфренда

23 февраля 2022, 17:28
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Alyona Alyona
Источник: Alyona Alyona

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona съехала от своего бывшего парня, блогера Дениса.

Звезда обнародовала видео, где показала, как вместе с друзьями собирает свои вещи и перевозит их в другую квартиру. Певица добавила, что в ее жизни начинается новый этап, теперь Алена будет жить сама.

– Раньше я переезжала раз в год. Теперь раз в полгода. Тенденция не из лучших. Но я всегда ценила места и людей, которые меня на этих местах принимали. И еще больше тех, кто постоянно мне помогал переезжать и тех, кто поддерживает меня в такие моменты. Благодарю вас! Теперь новый этап жизни в столице – поживу сама. А там увидим, – написала Alyona Alyona.

Несмотря на расставание, Alyona Alyona и Денис остались в хороших отношениях. На видео можно увидеть, как они обнимаются, а затем певица целует Дениса в щечку.

Напомним, что о расставании с бойфрендом Alyona Alyona сообщила 14 февраля, в День всех влюбленных. По словам артистки, они остались друзьями и вместе приняли решение разорвать отношения за две недели до первой годовщины.

Пара начала встречаться в феврале 2021 года. Alyona Alyona долго скрывала своего любимого от широких масс. Денис – начинающий репер и блогер, он снимает провокационные ролики в Instagram под ником Yoxden.

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