Напередодні Різдва український співак Іван Дорн та артисти музичного видавництва Masterskaya заспівали колядки українською.

Вони випустили композицію Новорічні вітання, в якій поєднали різдвяні пісні – З Новим вас, люди, роком, Що в пана Йвана на його дворі, Ой чи є, чи нема пан господар вдома, Щедрик. Традиційні колядки зазвучали у сучасному джазовому стилі.

– Новорічні вітання – це різдвяне музичне вітання від Івана Дорна, артистів музичного видавництва Masterskaya: Constantine, ЮЮ, Тонка. За українськими традиціями музиканти переосмислили та виконали різдвяні колядки – тепер обрядові пісні звучать у джазовому сучасному форматі, – повідомив Дорн.

У коментарях користувачі мережі зазначили, що композиція вийшла дуже святковою та атмосферною.

Атмосферно і дуже свіжо за звучанням.

Настрій: взяти величезну миску олів’є та слухати цей трек 10 годин без зупинки.

Дорн, ти повертаєш повагу і знову зацікавлюєш.

Ось так ніжно, тепло, душевно і водночас драйвово. Як ви зберігаєте цей баланс – це просто магія! Тепер знаю, що гратиме у мене найближчими днями замість Френка Сінатри.

Ось завдяки таким людям і починаєш любити українську мову.

Молодці! Креативно, весело, атмосферно і красиво, – пишуть у коментарях.

Нещодавно Іван Дорн висловився про війну між Україною та Росією. За словами артиста, він тяжко сприйняв події 2014 року.

Іван продовжив гастролювати Росією після агресії, пояснивши це тим, що насамперед він – український артист. При спілкуванні з людьми в Росії він не відчуває ненависті до українців.