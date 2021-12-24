В канун Рождества украинский певец Иван Дорн и артисты музыкального издательства Masterskaya спели колядки на украинском языке.

Они выпустили композицию Новорічні вітання, в которой соединили рождественские песни — З Новим вас, люди, роком, Що в пана Йвана на його дворі, Ой чи є, чи нема пан господар вдома, Щедрик. Традиционные колядки зазвучали в современном джазовом стиле.

— Новорічні вітання – это рождественское музыкальное поздравление от Ивана Дорна, артистов музыкального издательства Masterskaya: Constantine, ЮЮ, Тонка. По украинским традициям музыканты переосмыслили и исполнили рождественские колядки – теперь обрядовые песни звучат в джазовом современном формате, — сообщил Дорн.

В комментариях пользователи сети отметили, что композиция получилась очень праздничной и атмосферной.

Атмосферно и очень свежо по звучанию.

Настроение: взять огромную миску оливье и слушать этот трек 10 часов без остановки.

Дорн, ты возвращаешь уважение и снова заинтересовываешь.

Вот так нежно, тепло, душевно и в то же время драйвово. Как вы сохраняете этот баланс – это просто волшебство! Теперь знаю, что будет играть у меня в ближайшие дни вместо Фрэнка Синатры.

Вот благодаря таким людям и начинаешь любить украинский язык.

Молодцы! Креативно, весело, атмосферно и красиво, – пишут в комментариях.

Недавно Иван Дорн высказался о войне между Украиной и Россией. По словам артиста, он тяжело воспринял события 2014 года.

Иван продолжил гастролировать в России после агрессии, объяснив это тем, что, прежде всего, он – украинский артист. При общении с людьми в России он не чувствует ненависти к украинцам.