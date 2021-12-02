Не дозволю лізти мені у труси: чому Дорн довго приховував дружину та дітей

Іван Дорн зізнався, чому довгий час приховував від громадськості дружину та двох дітей, тоді як уся шоу-бізнесова тусовка знала про його статус.

– Я не люблю, коли лізуть у особисте життя. Це досить вразлива історія. Потрібно було, щоб ми як сім’я стали сильнішими та зрозуміли, як взаємодіяти в шоу-бізнесі та музичній індустрії.

За словами Дорна, їм знадобилося багато часу, щоб звикнути до того, що журналісти намагатимуться дізнатися щось про їхнє особисте життя. І щоб розуміти, як у цьому існувати.

– Ми все одно всього не розкриємо. У труси до мене не залізуть і я цього не дозволю робити. Але можу говорити про те, що я маю дружину і двох дітей, що я порядний сім’янин, що ми живемо тут… Сім’я – це предмет гордості. У мене як у батька накопичилося досвіду, щоб про це говорити. І мені подобається те, на що перетворилася з роками наша сім’я. Я хотів би цим ділитися і можливо навіть когось надихати.

За словами Дорна, він завжди применшує свої заслуги, тому не каже дітям, що він суперзірка. Вони знають, що пісні тата слухають, їх качають в інтернеті, до тата приходять на концерти. Крім того, вони часто стають свідками фотографій Дорна з шанувальниками.

Артист переконаний, що він – хороший тато.

– Я дивлюся на своїх дітей і мені подобається. Подобається, який вигляд вони мають, як вони мислять, як ставляться до багатьох речей.

У вихованні дітей Дорн не застосовує рукоприкладства, найбільше покарання для них – отримати щигля. Причому різних рівнів – відскок, віддзвін і глухий.