Український співак Іван Дорн висловився про війну між Україною та Росією.

В інтерв’ю Дмитру Гордону артист зізнався, що тяжко сприйняв події 2014 року.

– Я це сприймаю як повний п**дець. У мене в голові досі не вкладається те, що ми після всіх подій наразі залишаємось без Донецької та Луганської областей, без Криму. Те, що на Донбасі йде військовий конфлікт, і те, що між Україною та Росією за фактом відбувається війна – це повний п**дець. Ось що я відчуваю, – сказав Дорн.

Іван продовжив гастролювати Росією після агресії, пояснивши це тим, що насамперед він – український артист.

– Коли я виходжу на сцену десь за кордоном, то насамперед як представник української культури… Я не вважаю, що своїми виступами в Росії, я якимось чином викликаю в них там агресію до України. Я навпаки вважаю, що це якесь щеплення від агресії, оскільки дуже важливо, щоб вони чули український голос і знали нашу культуру, – наголосив співак.

Дорн сказав, що при спілкуванні з людьми в Росії він не відчуває ненависті до українців.

– Є важливий фактор. Агресії немає, вони шкодують, що так сталося в нас. Вони одночасно і розуміють, і ні. Не всі розуміють, що в нас відбувається. Перше, що мають зрозуміти такі люди – це те, що Україна та Росія не одне й теж саме. Таких, хто так вважає, дуже багато, – сказав артист.

Іван зазначив, що коли всі зрозуміють те, що Україна є окремою незалежною державою зі своєю історією та культурою, тоді війна закінчиться.

Варто зазначити, що в 2017 році в інтерв’ю Юрію Дудю Дорн назвав Україну та Росію братами, між якими сталася сварка. А свій виступ на Новій хвилі у 2014 році з тризубцем на грудях Іван описав як “аби не вскочити в халепу”.

Раніше Іван Дорн розповів, чому довго приховував дружину та дітей від громадськості. Співак зазначив, що він не любить коли лізуть у його особисте життя, тому їм довго довелося звикати до того, що журналісти намагатимуться дізнатися будь-що.

Також музикант наголосив, що сім’я – це предмет гордості.