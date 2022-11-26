Актор Тарас Цимбалюк, який під час війни оголосив про розлучення з візажисткою Тіною Антоненко, заінтригував новими стосунками.

В Instagram-stories зірка серіалу Спіймати Кайдаша оприлюднив знімок, на якому показав пристрасний поцілунок із незнайомкою. Фото було зроблено під час вечері в ресторані. В одній руці Тарас тримав склянку, а інший закрив обличчя обраниці.

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Примітно те, що дівчина – блондинка, як і колишня дружина Цимбалюка, проте хто вона – невідомо. Поки що актор нічого про свої нові стосунки не розповідав.

У червні світ українського шоу-бізнесу сколихнула несподівана новина. Тарас Цимбалюк розлучився з дружиною через 11 місяців після весілля. Всього разом вони були чотири роки.

Що стало причиною – невідомо, проте Тіна говорила, що війна – велике випробування для всіх пар, і деякі його не проходять.