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Новые отношения? Тарас Цымбалюк показал фото страстного поцелуя

26 ноября 2022, 14:41
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Тарас Цимбалюк
Источник: Тарас Цымбалюк

Актер Тарас Цымбалюк, который во время войны объявил о разводе с визажисткой Тиной Антоненко, заинтриговал новыми отношениями.

В Instagram-stories звезда сериала Поймать Кайдаша обнародовал снимок, на котором показал страстный поцелуй с незнакомкой. Фото было сделано во время ужина в ресторане. В одной руке Тарас держал стакан, а другой закрыл лицо избранницы.

Тарас Цымбалюк

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Примечательно то, что девушка — блондинка, как и бывшая жена Цымбалюка, однако кто она — неизвестно. Пока что актер ничего о своих новых отношениях не рассказывал.

В июне мир украинского шоу-бизнеса всколыхнула неожиданная новость. Тарас Цымбалюк расстался с женой спустя 11 месяцев после свадьбы. Всего вместе они были четыре года.

Что стало причиной — неизвестно, однако Тина говорила, что война — большое испытание для всех пар, и некоторые его не проходят.

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