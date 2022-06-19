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Через 11 місяців після весілля: Тарас Цимбалюк розлучився з дружиною

19 Червня 2022, 21:16
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Через 11 місяців після весілля: Тарас Цимбалюк розлучився з дружиною

Український актор Тарас Цимбалюк розійшовся зі своєю дружиною, візажисткою Тіною Антоненко.

Сумною новиною поки що подружжя поділилося в своїх Instagram.

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– Ми з Тіночкою більше не пара. Навіть після чудових чотирьох років разом так буває. Щоб продовжити бути щасливими, маємо обрати окремі дороги. Безмежно вдячний за цей час. Життя продовжується, – написав Тарас.

Тіна також оприлюднила пост про припинення стосунків. Візажистка зазначила, що війна – велике випробування абсолютно для всіх пар, і деякі його не проходять.

– Наша пара не стала винятком. З поваги до Тараса і до себе, я не даватиму жодних коментарів (власне, як завжди). Я дякую за ці чотири роки. Найдовші стосунки у моєму житті. Дякую за любов, вірність, красу подорожей, яку ми побачили вдвох, за досвід та розвиток, – написала Антоненко.

Тарас Цимбалюк та Тіна Антоненко одружилися в липні 2021 року. У шлюбі пара прожила 11 місяців.

Зазначимо, що це другий шлюб Цимбалюка. Він уже був одружений зі своєю однокурсницею Ангелиною, з якою розлучився в 2016 році. У шлюбі вони були два роки.

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Фото: Тарас Цимбалюк

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