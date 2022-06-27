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Цілком можливо: Тарас Цимбалюк про участь у реаліті Холостяк

27 Червня 2022, 20:09
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Цілком можливо: Тарас Цимбалюк про участь у реаліті Холостяк

Український актор Тарас Цимбалюк, який ще офіційно не розлучився із дружиною, висловив готовність взяти участь у романтичному реаліті Холостяк.

За словами Тараса, він не хоче нікого обманювати і цілком може погодитись стати наступним Холостяком, якщо йому надійде така пропозиція.

– Я не планую жодних стосунків зараз і хочу, насамперед, свій якийсь чоловічий стрижень розібрати, все проаналізувати. Тому цілком можливо, що на етапі, коли мені запропонують участь у цьому проєкті, я буду один і можу погодитись, – зазначив Цимбалюк.

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Зазначимо, 19 червня стало відомо, що Тарас Цимбалюк розійшовся із дружиною, візажисткою Тіною Антоненковою. Разом пара була чотири роки, у шлюбі – 11 місяців.

Ексзакохані не називали причин розриву стосунків, проте Тарас сказав, що офіційно вони ще не розлучені, але живуть уже окремо. Вирішили розійтися близько місяця тому.

Також, за словами Цимбалюка, дружніх стосунків їм не вдалося зберегти, оскільки кожен вийшов з них із своїми образами, проте він завжди готовий надати Тіні допомогу, якщо знадобиться.

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Фото: Тарас Цимбалюк

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Тарас Цимбалюк Холостяк
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