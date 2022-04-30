Гурт Kalush Orchestra зробив мікс на знамениту пісню Stefania, з якою музиканти виступлять на міжнародному конкурсі Євробачення 2022. Відео команда зняла у Львові та поділилася роботою в YouTube.

– Kalush Orchestra представить Україну на Євробаченні 2022 року в Турині з піснею Stefania. Вони записали цю версію пісні в Будинку вчених у Львові спеціально для вечірки Eurovision House Party, – повідомляється в описанні відео.

Ролик виконаний у чорно-білих кольорах.

Ще 28 квітня Kalush Orchestra вирушили до Турину. Напередодні від’їзду команда дала пресконференцію у Львові, де розповіла про підготовку до виступу.

Музиканти зізналися, що в умовах війни довго репетирували онлайн. Kalush Orchestra також відвідали кілька країн у Європі – це було необхідно для підтримки України у цей непростий час. Вони відчувають велику відповідальність, адже представлятимуть 10 травня всіх тих, хто їх підтримує.

Шанси на перемогу у Kalush Orchestra дуже реальні – букмекери оцінили ймовірність виграшу музикантів у 41%, хоча раніше таку ймовірність оцінювали у 33%.

На другому місці досі тримаються представники Італії Махмуд та Бланко (16%), трійку лідерів замикає Корнелія Джейкобс із Швеції (11%).