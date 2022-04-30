Группа Kalush Orchestra, которая в этом году будет представлять Украину на Евровидении, провела первую репетицию конкурсного номера на сцене в Турине (Италия).

Как раньше и рассказывали участники группы, они изменили свою постановку и костюмы. На фото из первой репетиции можно увидеть, что фронтмен Олег Псюк будет выступать в блестящем жилете и своей фирменной розовой панамке.

Образ Тимофея Музычука остался почти неизменным с момента нацотбора. У других участников будут костюмы из бахромы в черном, красном и желтом цветах, которые, по мнению журналистов прессцентра, напоминают флаг Германии.

В номере активно используют графику и сине-желтое освещение. Выступление Kalush Orchestra будет сопровождать атмосферное черно-белое видео на новую версию конкурсной песни Stefania.

Напомним, что коллектив выступит в первом полуфинале Евровидения (10 мая) под номером 6.