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Фото Музыка

Новые костюмы и сине-желтая графика: Kalush Orchestra провели первую репетицию в Турине

30 апреля 2022, 17:31
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Kalush Orchestra

Группа Kalush Orchestra, которая в этом году будет представлять Украину на Евровидении, провела первую репетицию конкурсного номера на сцене в Турине (Италия).

Как раньше и рассказывали участники группы, они изменили свою постановку и костюмы. На фото из первой репетиции можно увидеть, что фронтмен Олег Псюк будет выступать в блестящем жилете и своей фирменной розовой панамке.

Kalush Orchestra Kalush Orchestra Kalush Orchestra

Образ Тимофея Музычука остался почти неизменным с момента нацотбора. У других участников будут костюмы из бахромы в черном, красном и желтом цветах, которые, по мнению журналистов прессцентра, напоминают флаг Германии.

В номере активно используют графику и сине-желтое освещение. Выступление Kalush Orchestra будет сопровождать атмосферное черно-белое видео на новую версию конкурсной песни Stefania.

Напомним, что коллектив выступит в первом полуфинале Евровидения (10 мая) под номером 6.

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Теги
Kalush, Евровидение
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