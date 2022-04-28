Репетируємо навіть у коридорах: Kalush про підготовку до Євробачення та нові костюми

Гурт Kalush Orchestra вже сьогодні вирушає до італійського Турина, де представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2022.

Напередодні від’їзду колектив дав пресконференцію у Львові та розповів про підготовку до музичного конкурсу. Уже 10 травня вони представлять нашу країну на Євробаченні.

Про репетиції в умовах війни

– Збиратися було непросто. Довший час нам доводилося репетирувати онлайн. Ми були по різних містах України і тільки буквально недавно нам вдалося зібратися разом. Тому довелося репетирувати в такому екстра режимі. Завдяки нашій працелюбності ми впевнені, що навіть так ми відпрацювали свій номер краще, ніж ті, які не мали одних обмежень.

Про промотур Європою

– Декілька країн відвідали в рамках Євробачення. Але в нашому випадку це був тур в підтримку України. Ми відмовилися від віджеїнгу, замість ефектів ми використовували QR-код і збирали кошти для благодійних організацій. Це був Ізраїль, Іспанія, Нідерланди і Польща. Ми відчували велику підтримку від людей. Це було приємно.

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Про підтримку українців

– Насправді негативу зараз дуже мало. Навіть ті люди, які не слідкували за гуртом Kalush, навіть ті люди, які не слідкували за Євробаченням взагалі – зараз їм важливо, як саме ми представимо Україну на Євробаченні. Ми відчуваємо через це велику відповідальність. Тому зробимо все можливе, щоб бути корисними у цій ситуації. Бути корисним для своєї країни.

Про нові костюми в Турині

– Готуємось всюди і завжди, навіть в номері готелю, ми займаємо коридор і робимо репетиції. Чого чекати? Чекати інші костюми, іншу постановку, але ту ж саму пісню, яка всім вже дуже відома. Тому слідкуйте 10 травня. Ви знаєте, що роботи. Kalush і Україна. Ну так, щоб всі карти не розкривати, то скажу, що панамка буде точно, синьо-жовта символіка також, але так утримано. Костюми будуть відрізнятися на 50% . За іншим слідкуйте.

Про відповідальність на Євробаченні

– Велика відповідальність є завжди, адже Євробачення – це престижний конкурс і це представлення нашої країни. Але зараз, у час війни, то ця відповідальність збільшується в десятки раз. Тому ми зробимо все можливе, щоб гідно представити нашу країну.

Євробачення поза політикою

– Євробачення – це конкурс, який поза політикою, але стосується лише того, що ми робимо на сцені. Звичайно, ми не можемо на сцені багато цього зробити і навіть вдягнути через те, що це дискваліфікація. Але є велике промо до Євробачення і після, яке є нагода поспілкуватись із журналістами з різних країн світу і розповісти правду. Тому таким чином ми можемо бути корисні. Тобто на сцені ми лише 3 хвилини, але підготовка триває довго, тому цей час ми використовуємо, щоб допомогти нашій країні.