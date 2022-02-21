Американський мільярдер та засновник компанії SpaceX Ілон Маск закрутив новий роман. Обраницею бізнесмена стала 27-річна австралійська акторка Наташа Бассет.

Пару помітили разом, коли вони виходили з приватного літака Ілона в Лос-Анджелесі. Що відомо про нову дівчину Ілона Маска – читайте далі у матеріалі.

Наташа Бассет виросла у Сіднеї та з 14 років грала в театрі. Ще у підлітковому віці вона отримала головну роль у постановці Ромео та Джульєтти в австралійському театрі для молоді.

Крім театральної діяльності, Наташа з’явилася в кількох серіалах і фільмах, включаючи комедію братів Коенів Хай живе Цезар! У віці 19 років вона переїхала до США і відтоді намагалася стати популярною у Голлівуді.

Її остання гучна робота – картина режисера База Лурмана Елвіс, яка вийде на екрани у 2022 році. У екранізації біографії знаменитого співака Наташа зіграла Діксі Локк, першу дівчину Елвіса Преслі.

Також Наташа виконала роль співачки Брітні Спірс в біографічній стрічці Брітні назавжди, яка вийшла у 2017 році.

Крім цього, Бассет займалася написанням сценаріїв та режисурою. Наразі її найвідоміший проект – австралійська короткометражка Kite, де Наташа виступила і режисером, і сценаристом.

За різними даними, статки акторки становить від $1 до $5 млн. Сюди входять усі заощадження та нерухомість Наташі.

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Нагадаємо, що до вересня 2021 року Ілон Маск перебував у шлюбі зі співачкою Граймс. Пара була разом три роки, і за словами бізнесмена, вони залишилися у добрих стосунках заради спільного однорічного сина, якого назвали X Æ A-12.

Маск пояснив, що його робота вимагає перебування в Техасі, тоді як 33-річна Граймс живе в Лос-Анджелесі.

Пара почала зустрічатися ще у травні 2018 року, а у 2020-му у них народився син. Для співачки це первісток, а ось для Маска – шоста дитина.