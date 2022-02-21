Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск закрутил новый роман. Избранницей бизнесмена стала 27-летняя австралийская актриса Наташа Бассет.

Пару заметили вместе, когда они выходили из частного самолета Илона в Лос-Анджелесе. Что известно о новой девушке Илона Маска – читайте далее в материале.

Наташа Бассет выросла в Сиднее и с 14 лет играла в театре. Еще в подростковом возрасте она получила главную роль в постановке Ромео и Джульетта в австралийском молодежном театре.

Кроме театральной деятельности, Наташа появилась в нескольких сериалах и фильмах, включая комедию братьев Коэнов Да здравствует Цезарь! В возрасте 19 лет она переехала в США и с тех пор пыталась стать популярной в Голливуде.

Ее последняя громкая работа – картина режиссера База Лурмана Элвис, которая выйдет на экраны в 2022 году. В экранизации биографии знаменитого певца Наташа сыграла Дикси Локк, первую девушку Элвиса Пресли.

Также Наташа исполнила роль певицы Бритни Спирс в биографической ленте Бритни навсегда, которая вышла в 2017 году.

Кроме этого, Бассет занималась написанием сценариев и режиссурой. Сейчас ее самый известный проект – австралийская короткометражка Kite, где Наташа выступила и режиссером, и сценаристом.

По разным данным, состояние актрисы составляет от $1 до $5 млн. Сюда входят все сбережения и недвижимость Наташи.

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Напомним, что до сентября 2021 года Илон Маск состоял в браке с певицей Граймс. Пара была вместе три года, и по словам бизнесмена, они остались в хороших отношениях ради общего годовалого сына, которого назвали XÆA-12.

Маск объяснил, что его работа требует пребывания в Техасе, в то время как 33-летняя Граймс живет в Лос-Анджелесе.

Пара начала встречаться еще в мае 2018 года, а в 2020-м у них родился сын. Для певицы это первенец, а вот для Маска – шестой ребенок.