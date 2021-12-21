Популярна українська співачка Тіна Кароль очолила рейтинг Топ-100 діячів, які зробили значний внесок у культуру країни, від Фактів ICTV.

2021 рік для артистки став дуже продуктивним та яскравим. Тіна Кароль випустила кілька альбомів, закріпивши їхній успіх низкою синглів, зокрема Скандал та Красиво. А ще вона дала масштабне шоу в межах Atlas Weekend та знялася у кількох шоу.

В інтерв’ю Фактам ICTV Тіна Кароль розповіла про те, як їй вдається залишатися динамічною попри значні навантаження, а також, як відреагувала на перемогу у Топ-100 від Фактів ICTV та лише одну номінацію від Yuna.

– Рейтингом Топ-100 від Фактів ICTV українці відзначили вас як людину, що зробила значний внесок в українську культуру. Як самі вважаєте, чим ви підкорили людей?

– Щирістю. Я не даю оцінки такому поняттю, як підкорення людей, у всьому є щирість.

– У вас найактивніша фан-база в Україні. У чому феномен Фантіна? Як спілкуєтеся зі своїм фан-клубом?

– Фантіна справді найсильніший фандом не тільки в Україні, а й у інших країнах. Цей фан-клуб об’єднує багато країн. Він зародився 2005 року, після перемоги на конкурсі Нова хвиля. Ми дружні, і їхня підтримка у 2013 році допомогла мені встати з колін та знову бути, звучати, жити як співачці.

– Цього року ви розвернули свою кар’єру в іншому напрямку. Що передувало таким змінам?

– Захотілося іншої музики, іншого звучання. Я познайомилася з Аркадієм Олександровим – співавтором усіх пісень та альбомів, які вийшли цього року: Красиво та Двойной рай. Змінам передував внутрішній порив, посил, внутрішнє відчуття себе.

– 2021-й був більш ніж плідним для вас. Що допомагало боротися зі втомою та вигорянням?

– Я не вигоряю і особливо не втомлююся, коли творю. Але найважливіше для довголіття успіху, для результативності – дисципліна та чіткий розподіл свого графіка, в якому є час для відпочинку як фізичного, так і ментального.

– Якщо під час роботи хтось зі сторони висловлює критику на вашу адресу, як на неї реагуєте?

– Якщо під час роботи хтось критикує, це не треба сприймати виключно як критику, можливо, вам підказують.

Навколо мене завжди перебувають люди, які за результат. І я завжди відкрита до думки інших людей, наголошую, примножую. Я давно закінчилася б, якби вважала себе найрозумнішою.

– Премія Yuna відзначила ваші досягнення лише в одній категорії. У Instagram ви досить лаконічно та стримано на це відреагували. Коли дізналися про номінацію – вас це обурило чи образило? Що відчували?

– Насправді мені все одно. Я тішуся всіма нагородами і дуже вдячна. Однак я не для цього стараюся і співаю. Я співаю для глядачів, співаю, бо це моя місія, моє покликання, моє повітря. Якщо я не співаю п’ять днів, то згасаю.

– Цього року ви зробили цілий альбом із молодими артистами. Можете назвати топ-5 найперспективніших в Україні?

– Усі, хто був у альбомі Молода кров, вельми перспективні. Я дуже тішуся новими іменами та музикою, яка народжується в нашій країні.

– Скандали та чорний піар – друзі для артиста в частині промо чи вороги?

– Публічна особистість завжди буде окута скандалами, якимось чорним піаром, домислами – це окрема частина цієї сфери. Але не варто у це заграватися і брати участь.

– Які артисти завжди є у вашому треку?

– Я – меломан за натурою, і слухаю дуже багато музики, та аналізую її як професіонал. Мені складно включити музику та насолоджуватися нею. Напевне, у такі моменти це звуки природи, звучання етнічних інструментів та різдвяні пісні з усього світу.

– Кого із українських культурних діячів ви можете назвати своїм улюбленим?

– Не хочу виділяти топ-5. Я люблю і художників, і дизайнерів, і редакторів журналів – це також культура. Я люблю музикантів і саунд-продюсерів, і режисерів із кіноіндустрії та кліпів. Мені складно визначитись, та й не варто цього робити.

– Чи слухаєте ви кавери на свої пісні? Деякі артисти ревниво ставляться до цього, а як ви реагуєте?

– Я дуже люблю кавери на свої пісні, із задоволенням їх слухаю. Аналізую, як люди їх чують, як вони їх змінюють, це чудово.

– В Україні досі існує проблема з роялті, новий законопроект може допомогти її вирішити. Ви його підтримуєте?

– Я дуже хочу, щоб вирішилася ця проблема. Дуже хочу, щоб українські автори, зокрема, змогли гідно заробляти свої гроші за створення унікального твору. Талант має бути оціненим.

І щойно молоді артисти побачать, що вони можуть бути гідно нагороджені за свою творчість, вони ще сильніше намагатимуться, щоб їхні треки були більш популярними, успішними.

Ми у такий спосіб народжуватимемо нових артистів, нове музичне покоління, яке прагнутиме ставати багатим, тому що вони пишуть актуальну музику тут і зараз.

Це можливо, і дуже хотілося би, щоб це сталося у нашій країні. Хоча скрізь це вже давно є.