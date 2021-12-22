Українська співачка Тіна Кароль зізналася, що займається розкручуванням молодого артиста Антона Вельбоя (Wellboy).

Вона допомагає продюсеру виконавця Юрію Бардашу. Сама Тіна поки не готова повністю брати на себе відповідальність за іншого артиста.

– Бути продюсером – це насамперед моральна відповідальність, до якої я не готова… Я готова брати участь. Як, наприклад, з Wellboy. Я беру участь у його становленні, розкручуванні, кар’єрі. Точніше, перебуваю у пайовій участі, – зізналася Кароль.

Виявляється, саме Тіна дала гроші за запис дебютного трека Wellboy Гуси, який став одним з найбільш прослухованих в Україні за підсумками цього року.

– Від початку перші фінанси на запис пісні Гуси він отримав з моїх рук. Юрій Бардаш прийшов до мене, показав хлопця, і ми вирішили разом просуватися. Але я одразу Бардашу сказала: ти заявляєш, що його продюсер, я лише буду співучасником, – розповіла Тіна.

Раніше Wellboy разом з іншими молодими виконавцями взяв участь у записі альбому Тіни Кароль Молода кров. Вони разом виконали пісню, яка називається Черкай іскру.

До альбому також увійшли треки, записані з гуртом Kazka, артисткою Alina Pash, гуртами Latexfauna та Сам на Сам, Микитою Ломакіним та Ivan Navi.