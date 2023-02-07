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Ніколи до цього не звикну: Єфросиніна показала, як проводжає чоловіка на службу

7 Лютого 2023, 12:46
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Маша Ефросинина

Телеведуча Маша Єфросиніна показала, як проводжає чоловіка, підприємця Тимура Хромаєва на службу. Артистка зізналася, що вісім місяців не могла знайти сил, щоб продемонструвати нову даність їхнього життя.

Маша додала, що їй страшно, проте це рішення Тимура, за яке вона відчуває гордість.

– Я знаю, скільки жінок сьогодні переживає саме те, що і я в черговий раз цього ранку, проводжаючи його. Тому хочу сказати, що мені також страшно. Дуже страшно. Але я нічого не можу вдіяти – це рішення мого чоловіка, ваших чоловіків. Під завалами всіх страхів у нас із вами там усередині точно причаїлася гордість, – зазначила Маша.

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Також Єфросиніна додала, що ніколи не звикне до цього, показавши чоловіка в формі.

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Раніше Маша Єфросиніна зізналася про складнощі у шлюбі, зазначивши, що війна сильно вплинула на нього та внесла свої корективи. Разом із Тимуром вони вже 20 років, звикли до іншого життя, зараз все легко на плечі телеведучої.

Маша висловила сподівання, що їм вдасться подолати усі випробування.

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