Ведуча Маша Єфросиніна розповіла про те, як переживає розлуку з чоловіком Тимуром Хромаєвим та зізналася, що він втратив практично весь свій бізнес.

Маша каже, вже 10 місяців вона приїжджає на побачення до свого чоловіка, оскільки живе на дві країни – Україну та Польщу, а він – стоїть на захисті країни.

– Мій страх не дає мені повернути мою дитину в Україну, а моя прихильність до чоловіка не дає мені без нього довго бути. Раз на місяць-півтора на кілька тижнів їжджу до Києва, особливо якщо мій чоловік також вільний у той період, – зазначає ведуча.

Додає, у червні він поставив її перед фактом – подався до добровольчого загону, який був прикріплений до ЗСУ. І все літо вони провели під Херсоном, Кривим Рогом. Зізнається, це був доволі тяжкий період, навіть зараз важко говорити про це.

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Також Єфросиніна розповіла, що бізнес Тимура дуже постраждав. Майже все, що в нього було збудовано, воно розташовувалося в зоні, яку потім було окуповано.