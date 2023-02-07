Телеведущая Маша Ефросинина показала, как провожает мужа, предпринимателя Тимура Хромаева на службу. Артистка призналась, что восемь месяцев не могла найти в себе сил, чтобы продемонстрировать новую данность их жизни.

Маша добавила, что ей страшно, однако это решение Тимура, за которое она испытывает гордость.

— Я знаю, сколько женщин сегодня переживает именно то, что и я в очередной раз этим утром, провожая его. Поэтому хочу сказать, что мне тоже страшно. Сильно страшно. Но я ничего не могу сделать — это решение моего мужа, ваших мужей. Под завалами всех страхов у нас с вами там внутри точно притаилась гордость, — отметила Маша.

Сейчас смотрят Также Ефросинина добавила, что никогда не привыкнет к этому, показав мужа в форме. Читайте также: Тяжелый период: Ефросинина призналась, что ее муж практически остался без бизнеса Ранее Маша Ефросинина призналась о сложностях в браке, отметив, что война сильно повлияла на него и внесла свои коррективы. Вместе с Тимуром они уже 20 лет, привыкли к другой жизни, сейчас все легко на плечи телеведущей. Маша выразила надежду, что им удастся преодолеть все испытания.

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