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Никогда к этому не привыкну: Ефросинина показала, как провожает мужа на службу

7 февраля 2023, 12:46
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Маша Ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина показала, как провожает мужа, предпринимателя Тимура Хромаева на службу. Артистка призналась, что восемь месяцев не могла найти в себе сил, чтобы продемонстрировать новую данность их жизни.

Маша добавила, что ей страшно, однако это решение Тимура, за которое она испытывает гордость.

— Я знаю, сколько женщин сегодня переживает именно то, что и я в очередной раз этим утром, провожая его. Поэтому хочу сказать, что мне тоже страшно. Сильно страшно. Но я ничего не могу сделать — это решение моего мужа, ваших мужей. Под завалами всех страхов у нас с вами там внутри точно притаилась гордость, — отметила Маша.

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Также Ефросинина добавила, что никогда не привыкнет к этому, показав мужа в форме.

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Ранее Маша Ефросинина призналась о сложностях в браке, отметив, что война сильно повлияла на него и внесла свои коррективы. Вместе с Тимуром они уже 20 лет, привыкли к другой жизни, сейчас все легко на плечи телеведущей.

Маша выразила надежду, что им удастся преодолеть все испытания.

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