Ніколас Кейдж не вважає себе актором – він вважає себе трагіком. Про це він заявив у подкасті Variety.

– Для мене це завжди означає: “О, він великий актор, а значить, великий брехун”. Мені подобається слово трагік – ви розкриваєте свою душу та серце перед глядачами, – ділиться своєю думкою Кейдж.

Ніколас Кейдж – лауреат премії Оскар. Він всесвітньо відомий завдяки виконанню величезної кількості оригінальних ролей у культових фільмах — від бойовика Без обличчя до трагікомедії Адаптація. Навіть пропрацювавши кілька десятиліть, Кейдж примудряється дивувати та знаходити абсолютно оригінальні підходи до ролей, хоч і не воліє називати себе актором.

Ніколас зазначає, що його вибір був зроблений свідомо — він намагався порушити форму того, що глядачі звикли бачити.

– Я великий прихильник синхронності мистецтв – впевнений, що можна робити однакові речі як під час малювання картини, так і перед камерою, – додав актор.

Кейдж зізнався, що в бойовику Без обличчя з Траволтою був момент, коли для нього стиралися межі між реальністю і вигадкою.

Нагадаємо, що вже в 2022 році вийде ще один фільм з Ніколасом – Нестерпний тягар величезного таланту. У картині актор зіграє себе. За сюжетом він неохоче погоджується на платну появу на дні народження фанатки одного мільярдера, але насправді сам є інформатором ЦРУ, оскільки фанатка – наркобарон.