Найпопулярнішими видами дозвілля українців у 2021 році були перегляд фільмів та серіалів, приготування улюблених страв, читання, прослуховування книг та відвідування гостей.

Про це свідчать результати підсумкового річного онлайн-опитування соціологічної групи Рейтинг.

– Близько 40% відносно часто споживали алкоголь (20% не робили цього). Третина займалися фізичними тренуваннями, фітнесом (стільки ж не робили цього), натомість йогою займалися лише 4% і це найменш популярне хобі серед опитаних, – йдеться в опитуванні.

Третина опитаних відносно часто займалися шопінгом чи їздили на природу і пікніки. Близько 30% цьогоріч часто або іноді ходили в кав’ярні, займались фотографією, робили косметичні процедури.

Третина українців змогли реалізувати всі або більшість своїх планів у 2021 році.

– Ще половині вдалось частково реалізувати плани і тільки 13% сказали, що їм нічого не вдалось. Так само українці оцінили успішність цього року: для кожного третього рік був успішним, для половини посереднім, і лише для кожного десятого – зовсім не успішний, – йдеться у результатах дослідження.

Соціологи зазначили, що майже 40% українців задоволені своїм життям, лише 11% респондентів – незадоволені зовсім.

– Дещо частіше про те, що вони задоволені життям, говорили молодші опитані й чоловіки. Також чим вище опитані оцінюють свій дохід, тим успішнішим на їх погляд був їх рік, – вказують

Крім того, понад 40% опитаних в цьому році часто відчували стрес. Частіше про відчуття стресу говорили люди з нижчими доходами та жінки.

Варто зазначити, що опитування проводилося методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 1,6 тис. українців віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.