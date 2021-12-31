Николас Кейдж не считает себя актером — он предпочитает называть себя трагиком. Об этом он заявил в подкасте Variety.

— Для меня это всегда означает: “О, он великий актер, а значит, великий лжец”. Мне нравится слово трагик — вы раскрываете свою душу и сердце перед зрителями, — делится своим мнение Кейдж.

Николас Кейдж — лауреат премии Оскар. Он всемирно известен благодаря исполнению огромного количества оригинальных ролей в культовых фильмах — от боевика Без лица до трагикомедии Адаптация. Даже проработав несколько десятилетий, Кейдж умудряется удивлять и находить совершенно оригинальные подходы к ролям, хоть и не предпочитает называть себя актером.

Николас отмечает, что его выбор был сделан намеренно — он пытался нарушить форму того, что зрители привыкли видеть.

— Я большой сторонник синхронности искусств — уверен, что можно делать одинаковые вещи как во время рисования картины, так и перед камерой, — добавил актер.

Кейдж признался, что в боевике Без лица с Траволтой, был момент, когда для него стирались границы между реальностью и вымыслом.

Напомним, что уже в 2022 году выйдет еще один фильм с Николасом — Невыносимая тяжесть огромного таланта. В картине актер сыграет самого себя. По сюжету, он неохотно соглашается на платное появление на дне рождении фанатки одного миллиардера, но на самом деле сам является информатором ЦРУ, поскольку фанатка – наркобарон.