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Николас Кейдж не считает себя актером: стерлась граница между реальностью и игрой

31 декабря 2021, 18:25
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ніколас Кейдж
Источник: Depositphotos

Николас Кейдж не считает себя актером — он предпочитает называть себя трагиком. Об этом он заявил в подкасте Variety.

 — Для меня это всегда означает: “О, он великий актер, а значит, великий лжец”. Мне нравится слово трагик — вы раскрываете свою душу и сердце перед зрителями, — делится своим мнение Кейдж.

Николас Кейдж — лауреат премии Оскар. Он всемирно известен благодаря исполнению огромного количества оригинальных ролей в культовых фильмах — от боевика Без лица до трагикомедии Адаптация. Даже проработав несколько десятилетий, Кейдж умудряется удивлять и находить совершенно оригинальные подходы к ролям, хоть и не предпочитает называть себя актером.

Николас отмечает, что его выбор был сделан намеренно — он пытался нарушить форму того, что зрители привыкли видеть. 

— Я большой сторонник синхронности искусств — уверен, что можно делать одинаковые вещи как во время рисования картины, так и перед камерой, — добавил актер.

Кейдж признался, что в боевике Без лица с Траволтой, был момент, когда для него стирались границы между реальностью и вымыслом. 

Напомним, что уже в 2022 году выйдет еще один фильм с Николасом — Невыносимая тяжесть огромного таланта. В картине актер сыграет самого себя. По сюжету, он неохотно соглашается на платное появление на дне рождении фанатки одного миллиардера, но на самом деле сам является информатором ЦРУ, поскольку фанатка – наркобарон.

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Источник
Variety
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Ніколас Кейдж
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