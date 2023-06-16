Нова кохана Володимира Остапчука Катерина Полтавська знепритомніла в Греції. Про погане самопочуття під час відпочинку журналістка поскаржилася в Instagram.

Про причини втрати свідомості Катерина не розповіла. Дівчина ведучого вже показала себе після надання медичної допомоги.

– Знепритомніла. Усе йде за планом. Узагалі нічого не пам’ятаю – у мене таке вперше. Яка с**а наврочила? – заявила Полтавська.

На знімку видно, як Катерина вкрила свої ноги пледом і прилягла. Не виключено, що це може бути через вагітність – Полтавська не підтверджує і не спростовує ці здогадки.

Нещодавно Остапчук підігрів чутки про одруження. Разом зі своєю обраницею він опублікував знімок біля документ-сервісу Готово, де можна оформити шлюб за добу.

Також Полтавська потрапила в скандал із колишньою дружиною Остапчука – Христиною Горняк. Катерина відвідала будинок, який Остапчук придбав у шлюбі з Горняк, і розповіла шанувальникам, що хоче змінити в будинку. Колишня дружина ведучого заявила, що не ображається на ці слова, але нагадала, що також володіє цією нерухомістю, тож плани зі знесення стін варто обговорювати і з нею.