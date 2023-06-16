Новая возлюбленная Владимира Остапчука Екатерина Полтавская потеряла сознание в Греции. О плохом самочувствии во время отдыха журналистка пожаловалась в Instagram.

О причинах потери сознания Екатерина не рассказала. Девушка ведущего уже показала себя после получения медицинской помощи.

— Потеряла сознание. Все идет по плану. Вообще ничего не помню — у меня такое впервые. Какая с**а сглазила? — заявила Полтавская.

На снимке видно, как Екатерина укрыла свои ноги пледом и прилегла. Не исключено, что это может быть из-за беременности — Полтавская не подтверждает и не опровергает эти догадки.

Недавно Остапчук подогрел слухи о женитьбе. Вместе со своей избранницей он опубликовал снимок возле документ-сервиса Готово, где можно оформить брак за сутки.

Также Полтавская попала в скандал с бывшей женой Остапчука — Кристиной Горняк. Екатерина посетила дом, который Остапчук приобрел в браке с Горняк, и рассказала поклонникам, что хочет изменить в доме. Бывшая жена ведущего заявила, что не обижается на эти слова, но напомнила, что также владеет этой недвижимостью, и планы по сносу стен стоит обсуждать и с ней.