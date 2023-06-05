Почав кричати й обзивати: кохана Остапчука розповіла, як до неї залицявся незнайомець

З коханою телеведучого Володимира Остапчука Катериною Полтавською сталася курйозна ситуація. З нею вирішив познайомитися іноземець, який надалі вилив на неї нецензурну лайку.

Так, в Instagram-stories 22-річна обраниця Остапчука розповіла, що, будучи в Польщі, спробувала “відшити” незнайомця. Він почав до неї залицятися, проте вона ясно дала зрозуміти, що в неї є чоловік.

Незнайомцю це не сподобалося і він почав на неї кричати.

– Ну як із цим боротися? Якщо ви думаєте, що тільки в нас є неадекватні чоловіки, які не приймають відмови, то ні. Підійшов знайомитися, я сказала, що в мене є чоловік. Почав щось кричати польською. Єдине, що я зрозуміла, це слово к*рва, – поділилася Полтавська.

Раніше 38-річний Володимир Остапчук розповів, як познайомився зі своєю коханою. Каже, написав Полтавській в Instagram і вони одразу зустрілися, а на другій зустрічі вже з’їхалися.