Нотаріус Христина Горняк, яка також є ексдружиною ведучого Володимира Остапчука, несподівано звернулася до нової коханої шоумена.

Так, нещодавно Катерина Полтавська відвідала будинок, який Остапчук придбав у шлюбі з Горняк. На тлі цього хтось із шанувальників Христини запитав у неї, чи не ображається вона на Катю. Та зі свого боку вирішила звернутися до неї, зазначивши, що знає – вона читає її блог.

– Я не ображаюся, кожен чинить так, як вихований… Але я знаю, що мене читає Катерина. Тож перш ніж планувати зносити стіни в нашому з Володимиром спільному будинку, який ми будували ще в шлюбі й поки що не поділили, бажано зі мною це питання вирішити. Викупіть мою частину, наприклад, а потім зносьте, що хочете, будуйте і живіть. Бо якось це зовсім негарно виходить красти, – наголосила Христина.

Також вона згадала відповідну статтю із Сімейного кодексу України про спільно нажите майно в шлюбі. А тому попросили, щоб будинок не чіпали, поки не вирішать усі питання з нею.

– Усе інше – крадіжка спільного майна. Хотілося б, щоб у моєму будинку стіни не зносилися, поки ми не вирішили питання, особливо ті, кому він не належить, – сказала вона.

Нагадаємо, Остапчук із новою коханою відвідав будинок, який він будував із колишньою дружиною. Звідти Катерина поділилася кількома постами, показавши, що будує на житло вже свої плани.

Втім, ексдружина Остапчука прокоментувала візит його нової обраниці до її будинку, наголосивши, що 50% належать їй.