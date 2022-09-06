Брітні Спірс відповіла на скандальні заяви свого 15-річного сина Джейдена, який незадоволений поведінкою своєї матері. На думку підлітка, співачка активно приваблює публіку у соцмережах за допомогою своїх відвертих оголених фото.

Брітні записала аудіо, у якому прокоментувала своє бачення конфліктів із дітьми. Вона нагадала, що її колишній чоловік Федерлайн має одноосібну опіку над обома їхніми дітьми, і ситуація в сім’ї змусила її змінити погляди на релігію.

– Бог не дозволив би цьому статися зі мною, якби він існував. Я більше не вірю в Бога після того, як мої діти та сім’я ставилися до мене. Більше нема в що вірити. Я атеїстка, – заявила співачка.

Щодо оголених фото в мережі, артистка робить це не заради уваги.

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– Я роблю це не заради уваги, і мені не шкода, що я так роблю, – заявила артистка.

Також негативні висловлювання дітей Спірс можуть бути пов’язані з грошима, які вони отримують від Брітні через батька. Джейден раніше заявляв, що сподівається на якнайшвидше психічне одужання своєї мами.

– Хлопці, ви хочете, щоб я одужала, щоб я могла продовжувати платити вашому батькові $40 тис. на місяць? Чи причина в тому, що через 2 роки ви не будете нічого отримувати? – гнівно виразилася зірка.

Спірс натякнула, що після досягнення 18 років вона не платитиме аліменти. Артистка заявила, що просила їх проводити більше часу разом. Проте діти залишали її будинок раніше запланованого опікою часу.

Раніше колишній чоловік артистки опублікував відео, на якому Брітні Спірс кричить на своїх дітей. Таким чином, її колишній чоловік хотів підірвати репутацію зірки, і показати всьому світу, що в її сім’ї не все так гладко, навіть після весілля з Семом Асгарі.