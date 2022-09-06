Бритни Спирс ответила на скандальные заявления своего 15-летнего сына Джейдена, который недоволен поведением своей матери. По мнению подростка, певица активно привлекает публику в соцсетях с помощью своих откровенных обнаженных фото.

Бритни записала аудио, в котором прокомментировала свое видение конфликтов с детьми. Она напомнила, что ее бывший муж Федерлайн имеет единоличную опеку над обоими их детьми, и ситуация в семье заставила ее изменить взгляды на религию.

— Бог не позволил бы этому случиться со мной, если бы он существовал. Я больше не верю в Бога после того, как мои дети и семья относились ко мне. Больше не во что верить. Я атеистка, — заявила певица.

Что касается обнаженных фото в сети, артистка делает это не ради внимания.

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— Я делаю это не ради внимания, и мне не жаль, что я так делаю, — заявила артистка.

Также негативные высказывания детей Спирс может быть связанно с деньгами, которые они получают от Бритни через отца. Джейден ранее заявлял, что надеется на скорейшее психическое выздоровление своей мамы.

— Ребята, вы хотите, чтобы я поправился, чтобы я могла продолжать платить вашему отцу $40 тыс. в месяц? Или причина в том, что через 2 года вы не будете ничего получать? — гневно выразилась звезда.

Спирс намекнула, что после достижения 18 лет, она не будет платить алименты. Артистка заявила, что просила их проводить больше времени вместе. Однако дети покидали ее дом раньше запланированного опекой времени.

Ранее бывший муж артистки опубликовал видео, на котором Бритни Спирс кричит на своих детей. Таким образом ее бывший муж хотел подорвать репутацию звезды, и показать всему миру, что в ее семье не все так гладко, даже после свадьбы с Сэмом Асгари.