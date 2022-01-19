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Незабаром після аварії на лижах: помер актор Гаспар Ульєль

19 Січня 2022, 16:28
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Гаспар Ульель
Джерело: Depositphotos

Актор Гаспар Ульєль помер 19 січня. Йому було 37 років. Напередодні французький актор отримав серйозні травми внаслідок нещасного випадку на лижах, що стався на гірськолижному курорті Ла-Роз’єр у Савойї (Франція). Після зіткнення з іншим лижником на перехресті двох блакитних схилів його знайшли непритомним і на гелікоптері доставили до шпиталю.

Спочатку у ЗМІ потрапила інформація про аварію. Проте о 15.10 19 січня стало відомо, що актор помер від травм.

Що відомо про аварію на лижах

18 січня 2022 року Гаспар Ульєль зіштовхнувся з іншим лижником на перетині двох синіх трас. Актора знайшли непритомним. Його гелікоптером доставили до університетської лікарні Гренобля.

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Внаслідок зіткнення актор отримав серйозну травму голови.

Прокуратура вже розпочала розслідування. Іншого лижника не було госпіталізовано.

Згідно з новою інформацією в момент зіткнення на акторові не було шолома. За словами директора гірськолижного курорту Савойя, місце, де сталося зіткнення, було безпечним.

Гаспар Ульєль – якими ролями прославився актор

37-річний французький актор Гаспар Ульєль встиг зіграти у багатьох фільмах. Зокрема, українським глядачам він найбільше відомий за ролями у фільмах Довгі заручини, Сен-Лоран. Стиль – це я, Це лише кінець світу. Крім того, Гаспар зіграв молодого Ганнібала Лектера у картині Ганнібал: Сходження.

До речі, у стрічці 2014 року Сен-Лоран. Стиль – це я  йому дісталася головна роль.

Він є лауреатом двох великих кінопремій Франції: Сезар (2005, 2017) та Люм’єр (2003, 2015). А у 2017 році він отримав номінацію на приз журі за найкращу чоловічу роль на міжнародному кінофестивалі Рів’єра за роль у картині Ксав’є Долана Це лише кінець світу.

Джерело: Linternaute

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