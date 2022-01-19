Актор Гаспар Ульєль помер 19 січня. Йому було 37 років. Напередодні французький актор отримав серйозні травми внаслідок нещасного випадку на лижах, що стався на гірськолижному курорті Ла-Роз’єр у Савойї (Франція). Після зіткнення з іншим лижником на перехресті двох блакитних схилів його знайшли непритомним і на гелікоптері доставили до шпиталю.

Спочатку у ЗМІ потрапила інформація про аварію. Проте о 15.10 19 січня стало відомо, що актор помер від травм.

Що відомо про аварію на лижах

18 січня 2022 року Гаспар Ульєль зіштовхнувся з іншим лижником на перетині двох синіх трас. Актора знайшли непритомним. Його гелікоптером доставили до університетської лікарні Гренобля.

Внаслідок зіткнення актор отримав серйозну травму голови.

Прокуратура вже розпочала розслідування. Іншого лижника не було госпіталізовано.

Згідно з новою інформацією в момент зіткнення на акторові не було шолома. За словами директора гірськолижного курорту Савойя, місце, де сталося зіткнення, було безпечним.

Гаспар Ульєль – якими ролями прославився актор

37-річний французький актор Гаспар Ульєль встиг зіграти у багатьох фільмах. Зокрема, українським глядачам він найбільше відомий за ролями у фільмах Довгі заручини, Сен-Лоран. Стиль – це я, Це лише кінець світу. Крім того, Гаспар зіграв молодого Ганнібала Лектера у картині Ганнібал: Сходження.

До речі, у стрічці 2014 року Сен-Лоран. Стиль – це я йому дісталася головна роль.

Він є лауреатом двох великих кінопремій Франції: Сезар (2005, 2017) та Люм’єр (2003, 2015). А у 2017 році він отримав номінацію на приз журі за найкращу чоловічу роль на міжнародному кінофестивалі Рів’єра за роль у картині Ксав’є Долана Це лише кінець світу.

Джерело: Linternaute