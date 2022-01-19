Французького актора Гаспара Ульєля госпіталізували у непритомному стані після падіння на лижах.

Зірка фільму Сен-Лоран. Стиль – це я та реклами парфуму Chanel був на гірськолижному курорті Ла Розьєр у Савої. Саме там і сталося невдале падіння.

Гаспар перебував на перехресті двох блакитних схилів. Коли на місце прибули рятувальники, він був непритомний. Також прибув лікар станції.

37-річного актора екстрено доставили гелікоптером до університетської лікарні Гренобля. Про це пише BFM.

Наразі невідомо, що спричинило падіння. Представники актора офіційних коментарів не давали.

Акторська кар’єра Гаспара розпочалася після зйомок у стрічці Жінка в білому. Після цього він знімався в багатьох французьких фільмах.

Міжнародної популярності набув після виконання однієї з головних ролей в детективній драмі Жан-П’єра Жене Довгі заручини. Успіх принесла і роль Ганнібала Лектера у картині Ганнібал: Сходження.

Також одна із значущих стрічок у фільмографії Ульєля – Сен-Лоран. Стиль – це я.

Нещодавно він знявся в серіалі Місячний лицар, який має вийти на екрани цього року.

Офіційно Гаспар не одружений. З 2013 року перебуває в стосунках із моделлю і співачкою Гаеллі П’єтрі. У 2016 році в пари народився син.