Співачка Світлана Лобода звернулася до людей із окупованого Мелітополя. Артистка висловила слова підтримки та віри у перемогу.

Лобода зазначила, що незважаючи на те, що кожен із нас наразі переживає страшний час, сила духу вражає.

– Наші ЗСУ показують нам і всьому світу свою мужність, хоробрість та сміливість заради безпеки та свободи кожного українця. Швидкість звільнених територій надихає, – наголосила виконавиця у Facebook.

Світлана висловила впевненість у тому, що і Мелітополь очистиметься від російських окупантів.

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– Незабаром і Мелітополь вдихне повітря! Вільне повітря! Тримайтеся, дорогі. Разом до перемоги! Мелітополь – це Україна, – написала Лобода.

Раніше Світлана Лобода розповіла, що змінилося в її житті з 2014 року і озвучила свою позицію. Виконавиця зізналася, що винна в тому, що була байдужа усі вісім років.