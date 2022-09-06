Співачка Світлана Лобода розповіла, що змінилося в її житті з 2014 року та озвучила свою позицію.

Артистка зізналася, що дуже помилялася і була винна в тому, що була байдужа всі вісім років.

– Я винна дуже в тому, що не цікавилася тим, що відбувається в моїй країні. Нині все дуже однозначно. Я бачу, що є війна, я її розумію, відчуваю, відчула на собі, на рідних і тепер моя позиція однозначно на боці моєї країни, моїх рідних, команди, людей, яких я люблю, переживаю, – наголосила Лобода.

Каже, за шість місяців дуже подорослішала. Це пов’язано з відчуттям горя та біди.

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– Ти несвідомо старієш. Так відбувається. Тому я себе відчуваю набагато доросліше, ніж півроку тому, – сказала Світлана.

Наголошує, відчуває свою провину за те, що відбувається. Конкретно – за те, що сталося в 2014 році.

– Я просто не усвідомлювала, що це початок того, що ми здобули сьогодні. Я не думала про це, не цікавилася, займалася собою та своєю дитячою мрією, – сказала співачка.

Каже, коли кар’єра почала йти вгору і в Україні вона була вже одним із перших артистів, їй цього було мало.

– Я хотіла більше і так сталося, що в 2014 році мої пісні стали популярними дуже в Росії і не лише, але в РФ це було культом. Мене почали скрізь запрошувати і я зрозуміла, що це той плацдарм, той крок, який я можу переступити та піти далі, – розповіла виконавиця.

Додає, не розуміла, що робить щось не так. Проте наголошує, що сьогодні їй за це дуже соромно.