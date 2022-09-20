Певица Светлана Лобода обратилась к людям из оккупированного Мелитополя. Артистка выразила слова поддержки и веры в победу.

Лобода отметила, что несмотря на то, что каждый из нас сейчас переживает страшное время, сила духа поражает.

— Наши ВСУ показывают нам и всему миру свое мужество, храбрость и смелость ради безопасности и свободы каждого украинца. Скорость освобожденных территорий вдохновляет, — подчеркнула исполнительница в Facebook.

Светлана выразила уверенность в том, что и Мелитополь очистится от российских оккупантов.

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— Вскоре и Мелитополь вдохнет воздух! Свободный воздух! Держитесь, дорогие. Вместе к победе! Мелитополь – это Украина, — написала Лобода.

Ранее Светлана Лобода рассказала, что изменилось в ее жизни с 2014 года и озвучила свою позицию. Исполнительница призналась, что виновата в том, что была безучастна все восемь лет.