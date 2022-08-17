Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Персони

Лобода про Росію: Нічого хорошого в цій країні бути не може

17 Серпня 2022, 13:01
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Лобода про Росію: Нічого хорошого в цій країні бути не може
Джерело: Світлана Лобода

Співачка Світлана Лобода сказала, що для неї означає Росія сьогодні. До початку повномасштабної війни в Україні артистка активно будувала там кар’єру.

За словами Лободи, вона хоче бути на боці світла та добра. Україна для неї – країна, в якій вона виросла, тут її коріння, рідні, команда та все її життя.

– Росія це країна, яка сьогодні дуже заблукала. На чолі стоїть людина, яка веде цю країну не туди. Поки люди це не зрозуміють і не усвідомлять, вважаю, нічого хорошого в цій країні бути не може. Я обираю інший шлях, – зазначила Світлана.

Артистка додала, що сьогодні змінилося життя всіх українців, зокрема її дітей, мами, батька, бабусь та країни.

Зараз дивляться

– Сьогодні кожен із нас обирає той бік, який йому ближче… Хочу бути на боці правди… Спершу в нас у всіх був шок, і ми не розуміли, що відбувається, як жити далі. Мені важко згадувати той час, ми перебували в тих емоціях, які ніколи в житті не переживали, – сказала Світлана.

На початку липня ми писали про те, що Світлана Лобода зібралася в тур після тривалої перерви. Наразі артистка вже активно виступає, а частину грошей переводить на відновлення та допомогу мешканцям рідного міста Ірпінь.

Читайте також:
Лобода про Росію: Нічого хорошого в цій країні бути не можеДумали, не побачимо живою: Лобода розповіла, як рятувала бабусю з-під обстрілів в Ірпені

Теги
Війна в Україні Росія Світлана Лобода
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь