Співачка Світлана Лобода сказала, що для неї означає Росія сьогодні. До початку повномасштабної війни в Україні артистка активно будувала там кар’єру.

За словами Лободи, вона хоче бути на боці світла та добра. Україна для неї – країна, в якій вона виросла, тут її коріння, рідні, команда та все її життя.

– Росія це країна, яка сьогодні дуже заблукала. На чолі стоїть людина, яка веде цю країну не туди. Поки люди це не зрозуміють і не усвідомлять, вважаю, нічого хорошого в цій країні бути не може. Я обираю інший шлях, – зазначила Світлана.

Артистка додала, що сьогодні змінилося життя всіх українців, зокрема її дітей, мами, батька, бабусь та країни.

Зараз дивляться

– Сьогодні кожен із нас обирає той бік, який йому ближче… Хочу бути на боці правди… Спершу в нас у всіх був шок, і ми не розуміли, що відбувається, як жити далі. Мені важко згадувати той час, ми перебували в тих емоціях, які ніколи в житті не переживали, – сказала Світлана.

На початку липня ми писали про те, що Світлана Лобода зібралася в тур після тривалої перерви. Наразі артистка вже активно виступає, а частину грошей переводить на відновлення та допомогу мешканцям рідного міста Ірпінь.