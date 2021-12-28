Представники стримінгового сервісу Netflix відповіли на лист міністра культури України Олександра Ткаченка щодо образу українки у серіалі Емілі в Парижі.

За словами чиновника, відповідь Netflix була достатньо дипломатичною. Вони домовилися, що у наступному році будуть у більш тісному контакті, щоб упередити подібні випадки.

– Відповідь Netflix на мій лист щодо образу українки в серіалі Емілі в Парижі достатньо дипломатична. Подякували за зворотний зв’язок. Але про стурбованість українських глядачів зображенням українки почуто. Домовились, що у 2022 році будемо більш в тісному контакті, аби упередити подібні випадки, — сказав Ткаченко у коментарі dev.ua.

Нагадаємо, що у другому сезоні серіалу Емілі в Парижі з’явилася нова героїня – українка Петра з Києва. Вона шокувала глядачів своєю поведінкою та невіглаством.

Таке зображення українки обурило міністра культури України Олександра Ткаченка. Він публічно висловив свої зауваження Netflix та зазначив, що українку у серіалі Емілі в Парижі виставили у карикатурному й образливому образі.

Ткаченко наголосив, що у світі українців не повинні бачити як тих, хто краде чи боїться депортації.