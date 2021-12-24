22 грудня на стримінговому сервісі Netflix відбулася прем’єра другого сезону серіалу Емілі в Парижі. У нових серіях з’явилася нова героїня – українка Петра з Києва.

Петра приїхала до Парижа зі столиці України та змогла потоваришувати з головною героїнею Емілі. Проте українка шокувала її своєю поведінкою та невіглаством.

На створений сценаристами та режиссерами образ українки увагу звернула наша уродженка Євгенія Гавриленко, яка мешкає у столиці Франції. Дівчина сказала, що такими маленькими, але вагомими цеглинками програмується образ українських жінок у світі. Також вона присвятила цьому величезний текст, у якому висловила свою думку.

– Я говорю тут від імені всіх українських жінок світу. І я відчуваю, що цього не можна ігнорувати. Будучи найуспішнішим шоу на Netflix у 2021 році, знаючи свій вплив на мільйони розумів та сердець у всьому світі, все ще є місце для такого невігластва та нетерпимості? Те, як ви поставилися до образу українців у другому сезоні в четвертій серії, це такий дешевий трюк, абсолютний скандал та ганьба, – написала Євгенія.

Вона зазначила, що в наш прогресуючий час такого не повинно відбуватися.

– Час, коли ми виявляємо повагу до всіх націй та гендерів. Час, коли ми боремося з усіма стереотипами, які руйнують мир та міжкультурні стосунки. Час, коли ніхто не сміється з таких убогих речей.

Євгенія зазначила, що у серіалі українку представили як особистість без почуття смаку та гідності.

– Така ганьба за такий масштаб…, – підсумувала Гавриленко.

Варто зазначити, що публікацію Євгенії підтримали багато жінок, зазначивши, що це по-справжньому важливий та потрібний пост.

Крім того, Міністр культури України Владислав Ткаченко також висловив свої зауваження Netflix. Він зазначив, що українку у другому сезоні Емілі в Парижі виставили у карикатурному й образливому образі.

– Netflix добре знайомий з Україною, достатньо сказати, що більшість вулиць Парижа у фільмі Останній найманець знімалися в Києві. До того ж, з популяризацією нашої культури, європейці та американці мали чути про наших художників і не лише. Хоча б і про диригентку Оксану Линів, тенісистку Еліну Світоліну, співачку Джамалу, дизайнерку Віту Кін…, – зазначив Ткаченко.

Він наголосив, що у світі українців не повинні бачити як тих, хто краде чи боїться депортації. А також сказав, що надішле скаргу на Netflix.