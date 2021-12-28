Представители стримингового сервиса Netflix ответили на письмо министра культуры Украины Александра Ткаченко по поводу образа украинки в сериале Эмили в Париже.

По словам чиновника, ответ Netflix был достаточно дипломатичным. Они договорились, что в следующем году будут в более тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи.

— Ответ Netflix на мое письмо по поводу образа украинки в сериале Эмили в Париже достаточно дипломатичен. Поблагодарили за обратную связь. Но об озабоченности украинских зрителей изображением украинки услышано. Договорились, что в 2022 году будем в более тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи, — сказал Ткаченко в комментарии dev.ua.

Напомним, что во втором сезоне сериала Эмили в Париже появилась новая героиня – украинка Петра из Киева. Она шокировала зрителей своим поведением и невежеством.

Такое изображение украинки возмутило министра культуры Украины Александра Ткаченко. Он публично выразил свои замечания Netflix и отметил, что украинку в сериале Эмили в Париже выставили в карикатурном и оскорбительном образе.

Ткаченко подчеркнул, что в мире украинцев не должны видеть как тех, кто ворует или боится депортации.