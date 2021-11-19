Стримінгова платформа Netflix знизила вартість підписки на свої послуги для українців. Тепер платити доведеться менше.

Нові ціни з’явилися вже 18 листопада, і кожен охочий може придбати підписку набагато дешевше. Ознайомитись із повним переліком цін можна у довідковому центрі на сайті Netflix.

Актуальні підписки та їх вартість:

Базова – €4,99 (149 грн). Користувач може переглядати серіали та фільми тільки на одному пристрої одночасно, як і завантажувати контент. Також підписник отримує безлімітний доступ до всіх проектів, у тому числі й до ігор.

Стандартна – €7,49 (224 грн). На додаток до базових функцій, можна підключати відразу два пристрої одночасно, а також переглядати фільми та серіали в HD-якості.

Преміум – €9,99 (298 грн). Доступно відразу чотири пристрої для перегляду, контент у HD та Ultra HD-форматі.

Нагадаємо, що до 18 листопада за аналогічні послуги потрібно було платити від 7,99 до €11,99 – або від 238 до 358 грн відповідно.

Варто зазначити, що тарифи на підписку Netflix в Україні вважаються одними з найнижчих у всьому світі. Наприклад, у Польщі за доступ до контенту доведеться платити від €6, а в США – від €9.

У листопаді Netflix також запустив рейтинг фільмів та серіалів, які переглядають мільйони глядачів щодня. Наприклад, на початку місяця українці найчастіше дивилися фільм Червоне повідомлення та серіал Аркейн.