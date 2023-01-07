7 життів Леа, Слава та Імператриця: найкращі мінісеріали Netflix 2022 року

Вихідні на Різдво за юліанським календарем можна, зокрема, провести за переглядом цікавого серіалу. На щастя, платформа Netflix у виробництві невеличких серіалів, які можна швиденько проглянути за вихідні, посідає, мабуть, першість.

Упродовж 2022 року Netflix щомісяця тішив своїх підписників та кіноманів захопливими новинками з різних куточків планети. Це були як багатосерійні проєкти на кілька сезонів, так і невеличкі серіали.

Факти ICTV підготували сім захопливих коротких серіалів Netflix, які ви, ймовірно, ще не бачили, але вони варті уваги та витраченого часу.

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7 життів Леа

У цьому французькому серіалі сім епізодів в середньому по 45 хв. кожен. На платформі немає української озвучки – лише українські субтитри.

Але повірте, навіть для тих, хто не любить “читати” кіно – цей серіал стане відкриттям та компенсацією за “муки”. Вже наприкінці першого епізоду ви забудете про субтитри, і вони стануть лише помічником для розуміння діалогів, коли творці серіалу занурюватимуть вас дедалі глибше у сюжет.

Історія починає розгортатися після того, як під час прогулянки каньйоном 17-річна Леа знаходить рештки юнака, який зник на початку 90-х. Наступного дня вона прокидається у тілі Ісмаеля (йдеться про зниклого хлопця) у 1991 році та дізнається, що він добре знав її батьків.

Згодом вона ще шість разів повернеться у минуле, але прокидатиметься у тілах різних людей. Так героїня спробує розгадати таємницю смерті загиблого. У серіалі поєднується фантастика, детектив, драма та трилер, а доповнює все це чудовий плейліст та атмосфера 90-х.

Наглядач

Американський серіал також має сім серій, кожна тривалістю в середньому до 50 хв.

Серіал заснований на реальній історії подружньої пари. Дін та Нора Бреннок, яких втілили Бобі Каннавале та Наомі Воттс, разом з двома дітьми переїжджають з Нью-Йорка до тихого району. Вони витрачають усі заощадження та купують будинок мрії у передмісті Вестфілд у штаті Нью-Джерсі.

Окрім недоброзичливих сусідів, сімейство стикається із погрозами у поштовій скриньці від таємничого антагоніста, який називає себе Наглядачем. Спершу творці задумували зробити Наглядача мінісеріалом, але у листопаді 2022 року стало відомо, що його продовжили на другий сезон.

Імператриця

Добірка була б не повною, якби ми не додали в неї історичний серіал з драматично-романтичним сюжетом. Йдеться про німецьку телевізійну екранізацію життя австрійської королеви Єлизавети Баварської, більш відомої як Сісі, яка побралася з королем Австро-Угорщини Францом Йосипом I.

Події розгортаються у XIX столітті. Гелен та Елізабет вирушають на зустріч з імператором Францом Йосипом I, який має зробити пропозицію Гелен. Але під час балу він дивує всіх несподіваним рішенням та обирає Елізабет як свою майбутню дружину.

Історію кохання королівського подружжя доповнюють палацові інтриги та залаштункове протистояння за владу, що розгортається при королівському дворі.

Оскільки вже відомо, що серіал продовжили, просто додамо, що у першому сезоні сім серій – кожна тривалістю до однієї години.

Слава

Для більшості українців під час згадки південнокорейських телевізійних продуктів на думку спливає Гра кальмара. Але повірте, не лише цей серіал з терен півострова здатний здивувати.

У грудні минулого року на Netflix вийшла восьмисерійна драма Слава. Наразі цей телепродукт можна вважати мінісеріалом, але у березні цього року вийде продовження. Цей серіал також немає української озвучки, лише субтитри.

У центрі сюжету колишня жертва шкільного булінгу та насильства Мун Дон, яка прагне помститися своїм кривдникам. Помсту вона робить головною метою свого життя. Для цього вона вступає до університету, вивчається на педагога та згодом стає класним керівником у приватній початковій школі у дівчинки, яка є дитиною її головної кривдниці.

Методи, якими керується головна героїня, не є протизаконними, але вони доводять до божевілля колишніх шкільних хуліганів.

Порятунок із тайської печери

У 2018 році операція з порятунку дітей із затопленої дощами печери в Таїланді була на перших шпальтах світових видань. Тоді зникла група з 12 футболістів юнацької команди разом з тренером.

Герої опинилися у пастці, якою стала їм печера Тхам Луанг. Щоб визволити їх, було організовано міжнародну рятувальну операцію. Вона завершилася успішно 10 липня, а діти перебували у печері із 23 червня.

Цю історію втілили в телепродукт спільно США та Таїланд. Серіал із шести серій буде цікавий для шанувальників драматичних трилерів та екранізацій реальних історій.

Висока вода

Польський серіал про “повінь тисячоліття” – саме так у новинах висвітлювалося стихійне лихо, яке вразило у 1997 році західну та південну частину Польщі, Чехію, частково Німеччину, Австрію та Словаччину.

За сюжетом, у липні 1997 року вчені та представники місцевих органів влади стикаються з серйозними проблемами, коли масштабна повінь загрожує затопити Вроцлав. Місцева влада запрошує жінку-гідролога Ясміну Тремер, яка здатна врятувати місто від затоплення.

Зрештою влада регіону та вчені вирішують пожертвувати навколишніми селами та полями задля порятунку Вроцлава. Але це рішення не влаштовує Анджея Рембача, який щойно повернувся до рідного села, що під Вроцлавом, та очолив місцевих жителів у боротьбі зі стихійним лихом.

За історією створення телепроєкту криється два роки підготовки, досліджень та консультацій з експертами. У серіалі шість серій – кожна в середньому до 45 хв. Однак платформа для перегляду пропонує лише українські субтитри.

Журналістка

Захопливий японський серіал із шести серій в середньому по 50 хв. кожна з українськими субтитрами.

Серіал є римейком однойменного фільму Журналістка 2019 року, у центрі котрого урядовий корупційний скандал, який намагається розслідувати репортерка Анна Мацуда.

Ця робота інтригує насамперед документальним стилем знімання та доконаністю кожного епізоду, який не переривається у гонитві за підживленням інтересу. Цей ефект насправді більше зачаровує та інтригує.

— Немає злочинів, про які можна мовчати. Журналіст повинен давати голос безголосим, – каже головна героїня в одному з епізодів.

У драмі йдеться про реальні події 2017 року за прем’єрства Сіндзо Абе, а саме гучний скандал за участю його дружини Акіе Абе та членів Міністерства фінансів Японії. Наполеглива журналістка Анна Мацуда (Рьоко Йонекура) працює у редакції видання Toto. Вона прагне викрити правду, хоча це їй дається з труднощами.

Драма демонструє темний бік політичного світу, водночас журналісти не виступають у цій історії супергероями, що ще більше створює ефект реальної історії.